Десятки розкішних квартир, заміські особняки і елітні авто: стало відомо, що володіють найбільш багаті депутати Верховної Ради, після такого інфаркт забезпечений

Народні депутати України створюють закони і приймають доленосні рішення для нашої країни, а їх доходи і майно часом викликають легкий шок. Ще зовсім недавно майно та доходи політиків були засекречені, проте сьогодні ця інформація стала відкритою і доступною для всіх. Тому журналісти видання Інформатор склали рейтинг 5 найбільш багатих народних обранців.

На першому місці В’ячеслав Костянтинівський

Він представляє інтереси україни у Верховній Раді жителів 220 округу (Подільський район Києва). Згідно з його декларацією, у власності Костянтинівського знаходиться будинок в Козині (649 кв. м.), 5 гаражів, 2 квартири в Києві (з загальною площею 154,5 кв. м.). І навіть у нього є велика квартира у Єгипті з площею 119 кв. м.

Окремої уваги заслуговують автомобілі та інші транспортні засоби, якими володіє нардеп: чотири автомобіля LEXUS LX450 2017 року випуску за 2,6 млн грн, Toyota LC200 2017 року випуску за 2 млн грн, Mercedes-benz G350D 2016 року випуску за 3 млн грн, Toyota Highlander 2016 випуску за 1,8 млн грн. Крім цього у нардепа у власності є мотоцикл Harley Davidson V-Rod Mascle 2002 року за 64 тис. грн, і мотолодка Об 03 1986 року випуску.

Також він володіє цінними паперами на суму 17 млн грн, наручним годинником Rolex, вартість яких сягає 402 тис. грн., коштовності та мисливську рушницю.

При цьому витрати депутат здійснює не надто активно. Левову частку займають витрати на депутатську діяльність.

На другому місці розташувався Олександр Супруненко

Він представляє інтереси жителів 216 округу (Дніпровський район Києва). Згідно його декларації депутат та його родина володіють земельною ділянкою в Києві з площею 1,2 тис. кв. м., земельними ділянками в Київській області, трьома квартирами в Києві (загальна площа 293,6 кв. м. на суму 6,3 млн грн). Також сім’я Супруненко володіє заміським будинком 664,3 кв. м, житловим будинком Київської області, гаражами, трьома офісами в Києві. Автомобіль у депутата тільки один Тойота Ленд Крузер 2013 року випуску.

Примітно, що цей народний обранець є власником 40 приватних компаній і одного маловідомого банку АСВІО. Вартість всіх акцій і прав власності становить 117 мільйонів гривень.

Крім того, депутат Супруненко вкладає гроші в картини, рушниці, дорогі наручні годинники. Доходи народного депутата Супруненка за 2018 рік склали 20,5 млн грн.

На третьому місці Олександр Третьяков

Цей народний обранець представляє інтереси жителів 219 округу. У власності даного нардепа знаходяться 6 земельних ділянок у Києві, Київській та Івано-Франківській областях загальною площею 26,3 тис. кв. м. Крім того, у власності народного депутата знаходиться квартира в Києві (площа 109 кв. м.) і житловий заміський будинок 586 кв. м..

Крім нерухомого майна родина депутата Третьякова володіє солідним автопарком з чотирьох автомобілів: Maserati Levante 2017 року випуску за 2,7 млн грн, Monterey 218 LC 2006 року випуску, Porsche 997 2007 року, MERCEDES-BENZ G 500, 2011 року. Також нардеп Третьяков є власником трьох комерційних компаній і однієї французької. Вартість цінних паперів депутата становить 20,3 млн грн.

Серед іншого майна у нардепа є рушниця, картини, наручні годинники, коштовності дружини.

На четвертому місці Дмитро Андрієвський

Цей народний обранець представляє інтереси жителів 222 округу. У власності знаходяться 12 земельних ділянок у Київській області (загальна площа 312 тис. кв. м.) і по одній ділянці у Чернігівській та Івано-Франківській областях. Вартість цих ділянок становить 3 млн грн. Також сім’я депутата володіє 5 будинками в Київській та Чернігівській областях (831 кв. м). Є у них і дві машини (BENTLEY CONTINENTAL 2007 року випуску, у його дружини — MERCEDES-BENZ GLS500 4MATIC 2016 року), два паркомісця.

Окрім цього, народний депутат володіє фірмами і компаніями, серед яких Київводоканал і Український професійний банк. А також у його власності кіпрська компанія.

У його будинках і квартирах стіни прикрашені 64 картинами і 15 скульптурами. Також він володіє дорогими наручним годинником, меблі, телевізор та набір посуду.

На п’ятому місці Борислав Береза

Цей народний обранець представляє інтереси жителів 213 округу (Деснянський район Києва). Береза та його родина володіють трьома земельними ділянками в Київській області (11,3 тис. кв. м.). Далі майно депутата здається більш скромними, ніж у інших. Так він володіє чотирма квартирами в Києві загальною квадратурою 493,2 кв. м. У нардепа його сім’ї один автомобіль — Toyota Rav-4 2015 року випуску, придбаний за 821 тис. грн.

Доходи подружжя Берези склали 2,28 млн грн. протягом 2018 року. У цю суму входить зарплата Борислава 389 тис. грн і дохід його дружини 1,46 млн грн. від підприємницької діяльності.

З іншого майна подружжя Береза задекларували наручні годинники, ювелірні вироби, одна картина і 12,2 тис. книг.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що до 1 квітня чиновники і політики повинні були відзвітувати, скільки вони отримували в минулому році. Стало відомо, яким управляє містом найбагатший мер.

Також Акценти писав про те, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко має триповерховий котедж 2007 року побудови, який коштує близько 5 мільйонів гривень в селищі Погреби (Броварський район, Київська область).

Нещодавно Акценти повідомляв про те, що депутат Верховної Ради і відомий у народі козак Гаврилюк від фракції Народний фронт задекларував свої доходи і майно. Зокрема, в його декларації з’явився дорогий автомобіль.