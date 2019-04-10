У Польщі українця засудили за пограбування ювелірного магазину на 170 тис. євро

Чоловік сховався у туалеті ТРЦ, а після його закриття у вентиляційній шахті проліз до приміщення ювелірного магазину

Українців звинуватили у викраденні ювелірних виробів на суму понад 700 тис. злотих (прим. 170 тис. євро). Чоловік також повинен частково відшкодувати збиток, нанесений ювелірного салону, і сплатити майже 380 тис. (понад 88 тис. євро) злотих.

Прокуратура звинуватила 36-річного громадянина України в тому, що в ніч з 26 на 27 листопада 2017 року він пробрався через вентиляційну шахту в ювелірний магазин у ТРЦ Arkadia та викрала біжутерію. Відомо, що він діяв спільно з «іншим невстановленим зловмисником на ім’я Олег».

У прокуратурі стверджують, що українець сховався в технічному приміщенні в одному з туалетів, коли торговий центр ще працював. Там він раніше підготував інструменти для проникнення. Після закриття центру чоловік заліз у вентиляційну шахту в підвісній стелі, звідки проліз над приміщенням ювелірного магазину. Всередину він спустився по мотузці, витягнув зі столу ключ від сейфа, в якому зберігалися ювелірні вироби.

Зловмисник зібрав цінні предмети і гроші. По вентиляційній шахті він повернувся в туалет, де до ранку прочекав відкриття торгового центру, після покинув будівлю.

Головний слід, що залишився після злочинця, була мотузка зі слідами епідермісу і волосся. Крім того, чоловіка також зняла камера відеоспостереження. На відеоролику він купував мотузку в центрі Arkadia і перед проникненням приходив в ювелірну крамницю.

Чоловіка затримали, коли він повернувся з України до Польщі в червні минулого року.