«ДНР» і «ЛНР» погодилися повернутися в склад України: Медведчук назвав умову

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії.

«Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості світу на Донбасі і припинимо бойові дії, в тому числі і нашим планом концепції, на який вже дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва, — передбачені вільна економічна зона на цих неконтрольованих сьогодні територіях і питання, пов’язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю на цих територіях. І при цьому, якщо це буде поєднуватися, а я впевнений, що це буде з міжнародної європейської допомогою, з допомогою тієї ж РФ, про що неодноразово публічно стверджувалося, то безумовно, ми зможемо через кілька років вийти з ситуації кризи на цих територіях», — заявив Медведчук.

За словами кума президента РФ, головним завданням буде відновлення інфраструктури, створення умов життя цим людям, створення нашого економічного індустріального потенціалу де в обсязі 15-18% від всього економічного потенціалу нашої країни».