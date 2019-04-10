У поліції зробили резонансну заяву щодо другого туру виборів

Під час другого туру президентських виборів правоохоронці посилять присутність на дільницях, де результати голосування на користь одного з кандидатів без об’єктивних пояснень істотно різняться із загальною тенденцією.

Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

«Ми звертаємо увагу спільноти, причетного до виборчої кампанії, суб’єктів виборчої кампанії, щоб звернули увагу на подібні «аномальні» ділянки і так само, можливо, провели свій аналіз і, можливо, щоб спостерігачі якісно працювали, адже, можливо, і є ознаки залучення адмінресурсу або будь-яких фальсифікацій. З іншого боку, ми посилимо участь наших правоохоронців на подібних ділянках», — зазначив Варченко. Він пояснив, що під аномальними маються на увазі виборчі дільниці, на яких результати голосування за кандидата відрізняються від середньостатистичної пропорції в межах виборчого округу або області.

«Є кандидат А і кандидат Б. Кандидат А в середньому набирає вдвічі більше, ніж кандидат Б — і ця пропорція з відхиленням на 10-30% зберігається на кожній виборчій дільниці… Ми розуміємо, коли є коливання в межах навіть 50%, але коли раптом виявляється, що кандидат Б набирає вдвічі більше, ніж кандидат А на сусідній ділянці і фактично спростовує цю пропорцію дуже серйозно, відповідно, ми фіксуємо, що ця ділянка є аномальним», — зазначив радник міністра.

Як уточнив Варченко, мова йде саме про тих дільницях, результати голосування на яких суттєво відрізняються від загальної тенденції на користь одного з кандидатів і це не можна пояснити об’єктивними факторами, наприклад наявністю в конкретному населеному пункті лідерів думок, які агітували місцеве населення проголосувати за конкретного кандидата. За словами радника, таких ділянок налічується близько тридцяти в Донецькій області, ще кілька — у Львівській та Одеській областях.