Радник Авакова розповів, чого очікувати після виборів у разі обрання президентом Зеленського

Очікувати швидких призначень або реформ у разі обрання президентом Володимира Зеленського до виборів у Верховну Раду не варто – у майбутнього президента немає підтримки в парламенті, а його команда ще в процесі формування.

Такою думкою в інтерв’ю для Politeka поділився народний депутат від фракції «Народний фронт», радник міністра МВС Арсена Авакова Антон Геращенко.

«Як тільки побачили, що Зеленський перемагає, то звичайно навколо найбільш рейтингового кандидата в президенти накопичилося величезна кількість людей, які, м’яко кажучи, не відповідають високим моральним засадам. Це вже завдання команди кандидата – дати оцінку тим чи іншим особистостям… Будуть і помилки з призначеннями, звичайно, він буде когось призначати і стане відомо, що у цієї людини купа скелетів у шафі. Не буває політиків, які не помиляються», — зазначив депутат.

Геращенко зазначив, що у разі обрання Володимира Зеленського, він зможе заступити на посаду лише влітку, після закінчення терміну президентства Петра Порошенка. Однак і це не головна проблема, адже з великою ймовірністю, на думку депутата, робота Верховної Ради буде практично заморожена — попереду канікули, а потім політсили увійдуть у фазу передвиборчої боротьби.

«Якщо Володимир Зеленський стане президентом, то інавгурація пройде тільки 6 червня. Повинні закінчитися рівно 5 років терміну повноважень Петра Порошенка. Роботи парламенту залишиться на місяць, а потім Рада йде на канікули. А вересень-жовтень – це вже виборча кампанія. Сказати, що президент Зеленський багато встигне зробити до нових виборів в Раду, я б не став. Я б не став очікувати, що в перші кілька днів Зеленський дістане чарівну паличку і країна почне змінюватися», — додав він.