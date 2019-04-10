Коболєва скасували штраф митниці на 1,4 мільярди гривень

Андрій Коболєв

Подільський районний суд Києва скасував штраф чолі компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва у розмірі 1,36 млрд грн, запропонований йому Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України (ГФС). Про це повідомляє профільне видання Enkorr з посиланням на копію рішення суду від 3 квітня.

Таким чином, суд задовольнив другий позов Коболєва. В липні

2018 року Подільський райсуд Києва визнав протиправним рішення Енергетичної

митниці ГФС оштрафувати Коболєва на 7,02 млрд грн. Підставою для залучення

його до відповідальності вказувалося, що він не надав додаткову

митну декларацію та не забезпечив сплату ПДВ при покупці російського газу в

2015 році.

За словами глави «Нафтогазу», фіскали виписали йому два

персональних штрафу – на 7,02 млрд грн і 1,36 млрд грн. Він додав, що

реальна причина штрафних санкцій – відмову «Нафтогазу» оформляти і оплачувати

поставлений на окуповану територію «Газпромом» газ. Штраф у 7,02 млрд

грн стосувався подій жовтня 2015 року, а 1,36 млрд грн – листопада того ж року.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Кабмін продовжив контракт з Коболевым, знизивши йому в два рази зарплату.

А Шевченківський районний суд Києва оштрафував Коболєва на 1 700 гривень за відмову

надати депутату Верховної Ради від «Батьківщини» Сергію Власенку

інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі

над російським «Газпромом».

Крім того Коболєв заявляв, що направить 100% доходів, які він отримає до кінця року, на

благодійність.