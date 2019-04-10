Цимбалюк пропонує в Україні мовний переворот: «Нові правила російської мови»

Український журналіст Роман Цимбалюк запропонував запровадити в країні таке поняття, як український російську мову

За його словами, він багато в чому відрізнятися від літературного варіанту, використовуваного країною-агресором.

Свою ідею він озвучив у відеоблозі на YouTube, підкресливши, що єдиною державною мовою в країні завжди буде залишатися українська.

«Можливо, через якийсь час потрібно буде ввести таке поняття, як українська російська. І, до речі, він вже зараз відрізняється. І чим далі, тим сильніше. Дуже багато слів мають різний наголос, вимова ну і, звичайно, дуже велика різниця в приводах», — сказав Цимбалюк.

Зокрема, він допустив можливість використання словосполучення «на Росії» за прикладом того, як показово це робить країна-агресор по відношенню до України.

«У нашому варіанті російської мови, в українському російською мовою (це як американський англійська) можна, до речі, ввести це як правила — на Росії. Звучить, правда? Коли ти останній раз був на Росії? Мені навіть вухо не ріже», — з сарказмом зауважив журналіст.