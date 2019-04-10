У мерії чеського міста стався вибух: подробиці

Вибуховий пристрій спрацював у вівторок в мерії міста Римаржов в Моравськосилезькому краї на північному сході Чеської Республіки. Про це журналістам повідомив мер Людек Сімко.

“Хтось приніс до мерії вибуховий пристрій, – зазначив він. – Стався вибух. Ніхто, на щастя, не постраждав”.

Поліція підтвердила, що вибух був зроблений навмисне. Його передбачуваний організатор затриманий. Ведеться слідство. Розміри матеріальних збитків встановлюють експерти.

“Версія про технічну несправність (в системі газопостачання) виключена. Затримано підозрюваного в організації умисного вибуху. Ведеться збір доказів”, – заявила представник правоохоронних органів Павла Йіроушкова.

Головна площа Римаржова оточена поліцією. Передбачається, що вона залишиться закритою для пішоходів і руху транспорту як мінімум до ранку. У середу мерія міста не працюватиме.

Обставини вибуху в соціальних мережах описують жителі Римаржова. Один з них поінформував, що поліція затримала 35-річного бритоголового чоловіка. В операції були задіяні шість поліцейських, озброєних автоматами. Передбачається, що злочинець є психічно хворою людиною.