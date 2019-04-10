ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, втрат немає

Минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів ОС, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 31 міни калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 10 квітня.

“Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, – наголосили у штабі.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти обстріляли позиції українських військ 9 разів: з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Павлопіль; з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища Піски.

Із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Широкине; двічі із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Гнутове; двічі із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Авдіївка.

Із станкових протитанкових гранатометів – в районі селища міського типу Верхньоторецьке; з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Гнутове.

“У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв позиції наших військ 4 рази: із мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту Катеринівка; із мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі села Золоте-4″, – заявили у прес-центрі.

За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено.

“Від початку поточної доби ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” у районі населеного пункту Піски.

Втрат серед особового складу немає”, – йдеться у звіті.