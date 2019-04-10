План Зеленского. Первые десять решений в случае победы

Зеленский-президент видит две основные проблемы, которые нужно решить в первую очередь: война и коррупция. Для экономики тоже есть идеи.

Владимир Зеленский – президент Украины. Еще полгода назад это могло быть шуткой Квартала 95, а уже меньше, чем через две недели может стать реальностью. Оппоненты постоянно критикуют Зеленского за отсутствие четкой программы действий и засекреченность его команды. LIGA.net встретилась с членами его команды – идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба с экономических вопросов Даниилом Гетманцевым – и поговорила о первых десяти решениях Зеленского-президента. Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы. Что Зеленский собирается делать на посту в первую очередь, что ему для этого нужно, и что об этом думают эксперты.

ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ РЕШЕНИЙ

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.

Устранит конкуренцию между Минобороны и Генштабом. О чем идет речь – неизвестно. Примеров “конкуренции” в команде не назвали, как будет реализовывать – не рассказали. Мол, это военный вопрос, а на эту тему озвучивать ничего не будут “ни до выборов, ни после” выборов.

Джерело: LIGA.net