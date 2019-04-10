Одеса – український ганкстерский місто – Le Monde

Геннадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов, на перший погляд, – головна людина в Одесі. Альо насправді він лише один з елементів системи, яка формувалася багато років.

«У цьому українському місті, що страждає від насилля та корупції, заходів Геннадій Труханов і його оточення представляють усе ті, з чим намагалась покінчити революція 2014 року», – пише спецкор Le Monde в Одесі Бенуа Віткін.

Чи врятують від падіння грізного мера Одеси його захисниці – бабусі, що постійно приходять на кожен його виклик в Малиновський районний суд? Вони раптово з’єднання є, щоб зайняти місця в залі суду і перешкоджати місцевім журналістам та активістам, яких вони ідентифікують як своїх ворогів, – дивується таким манерам автор. І далі цитує сторони протистояння.