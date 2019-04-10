На Київщині вбили 22-річного дільничного: поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві поліцейського в селі Демидів Київської області. Правоохоронець у позаслужбовий час став свідком бійки біля кафе-бару і намагався розборонити бешкетників, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

“24 березня вночі біля кафе-бару в селі Демидів почалася бійка. 22-річний дільничний офіцер поліції Вишгородського відділу поліції Київської області Михайло Бичевий, який у позаслужбовий час теж відпочивав в закладі, став очевидцем події і кинувся розбороняти учасників конфлікту”, – йдеться в повідомленні.

Один з учасників бійки (на той момент – невстановлений) вдарив поліцейського по голові, від чого той впав і втратив свідомість. Свідки події почали надавати першу допомогу потерпілому і викликали “швидку”. Коли медики прибули, поліцейський вже прийшов до тями. Його оглянули і повідомили, що у нього легкий струс головного мозку, тому від госпіталізації він відмовився.

Друзі відвезли його на авто в гуртожиток, де він проживав, але наступного дня занепокоїлися, бо він не відповідав на телефонні дзвінки. Вдома його знайшли у важкому стані, практично без ознак життя. Лікарі двох бригад “швидкої” не змогли врятувати життя поліцейського.

За висновком судово-медичної експертизи причиною смерті стали набряк головного мозку, крововиливи, внутрішньочерепна травма, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом. В ході розслідування з’ясувалося, що винуватцем трагедії виявився ровесник загиблого, раніше не судимий житель Гостомеля. Після інциденту він вимкнув мобільний телефон, перестав спілкуватися з рідними, знайомими і зник з поля зору.

“Молодику заочно було пред’явлено підозру в скоєнні злочину і винесено постанову про оголошення його в розшук”, – уточнили в поліції.

Зловмисника затримали 9 квітня в іншому регіоні України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.