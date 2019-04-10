Влада Нью-Йорка оголосила режим НС через спалах кору

Влада Нью-Йорка оголосила про введення в окремих районах міста надзвичайного стану в галузі охорони здоров’я через спалах кору.

Про це повідомила газета The New York Times у вівторок, 9 квітня, передає Кореспондент.

Захворювання на кір в Нью-Йорку почали фіксуватися з осені 2018 року. Відтоді було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання. 21 людина була госпіталізована, п’ятеро з яких потрапили у відділення інтенсивної терапії.

Зазначається, що більшість випадків захворювання на кір сконцентровано в ультраортодоксальних хасидських районах міста – Вільямсбурзі і Боро-парку.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих осіб, які проживають в цих районах, зробити щеплення. На порушників цього розпорядження чекають штрафи, які можуть досягати тисячі доларів.

Надзвичайний стан триватиме щонайменше до 17 квітня, коли рада охорони здоров’я Нью-Йорка збереться на своє наступне засідання.

Також повідомляється, що з початку 2019 року в США було зареєстровано 465 випадків захворювання на кір. При цьому тільки за останній тиждень було зафіксовано 78 нових випадків.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Минулого тижня на кір захворіли 2 250 українців, а з початку року – вже 37 328 людини. За цей час від ускладнень кору померло 14 осіб.