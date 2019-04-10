Озброєні люди пограбували літак в Албанії

Інцидент стався в аеропорту міста Тирана. Один грабіжник був убитий. Пасажири і члени екіпажу не постраждали.

Озброєні люди в камуфляжі і масках напали на літак компанії Австрійські авіалінії в аеропорту міста Тирана і вкрали з неї кілька мільйонів євро. Про це в середу, 10 квітня, пише ТАСС з посиланням на Австрійське агентство друку.

Відзначається, що під час втечі з місця події злочинці влаштували перестрілку з місцевою поліцією. Один грабіжник убитий на місці. Пасажири і члени екіпажу не постраждали.

За даними поліції албанської столиці, грабіжники потрапили на територію аеропорту через в’їзд для екстрених служб. Грабіжників було троє, вони підібралися до літака, погрожували зброєю співробітників наземних служб аеропорту та вкрали гроші з багажного відділення.

Ліквідований нападник був озброєний автоматом, гранатами і кількома магазинами з патронами. Над містом у спецоперації брали участь поліцейські вертольоти.