ЗМІ дізналися, кого Зеленський представить на посади голів МЗС, ГПУ і СБУ

У разі свого обрання на посаду президента України шоумен Володимир Зеленський має намір внести у Верховну Раду кандидатури керівників Міністерства закордонних справ, СБУ і ГПУ.

За даними видання, МЗС може очолити екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, Генпрокуратури — екс-прокурор США Марта Борщ або колишній голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеши. Керівництво спецслужбою планується доручити Ігорю Смєшку.

У команді Зеленського обіцяють назвати своїх кандидатів на названі посади 19 квітня. Там стверджують, що переговори з претендентами вже проведені, але імена поки що побоюються оприлюднити, щоб не створити проблем претендентам.