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На «Стіну» Яценюка вже витратили більше мільярда гривень

10.04.2019

Початок будівництва «Стіни» Яценюк інспектував особисто, фото: kharkovforum.com

На реалізацію проекту «Стіна» на кордоні з Росією Україна витратила в 2019 році 1,3 мільярда гривень. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає «Слідство.Інфо».

Завершити всі роботи планують до 2021 року, поки успішно
виконано 30% проекту.

Відзначається, що 1,3 мільярда гривень, які вже витратили
на будівництво, були виділені з державної програми «Заходи з
інженерно-технічного облаштування кордону», а також додаткових джерел
фінансування.

Спочатку бюджет «Стіни» оцінювали в 4 мільярди гривень.
Будівництво фортифікаційних споруд повинні були закінчити в 2018 році,
однак цьому завадив недостатнє фінансування.

За даними «Слідство. Інфо», генпідрядниками проекту «Стіна»
значаться понад 10 підприємств, при цьому, деякі з них фігурують в
кримінальних провадженнях.

На початку року SKELET-info повідомляв, що проект «Стіна» готовий на третину. А Національне антикорупційне бюро України заявило про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».

До цього журналісти вирушили до кордону України і
Росії, щоб дізнатися, триває будівництво «Стіни» і що думають про
проект місцеві жителі.

Раніше ЗМІ розповіли, хто і скільки вкрав на «Стіні» з Росією.

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