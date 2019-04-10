На «Стіну» Яценюка вже витратили більше мільярда гривень

Початок будівництва «Стіни» Яценюк інспектував особисто, фото: kharkovforum.com

На реалізацію проекту «Стіна» на кордоні з Росією Україна витратила в 2019 році 1,3 мільярда гривень. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає «Слідство.Інфо».

Завершити всі роботи планують до 2021 року, поки успішно

виконано 30% проекту.

Відзначається, що 1,3 мільярда гривень, які вже витратили

на будівництво, були виділені з державної програми «Заходи з

інженерно-технічного облаштування кордону», а також додаткових джерел

фінансування.

Спочатку бюджет «Стіни» оцінювали в 4 мільярди гривень.

Будівництво фортифікаційних споруд повинні були закінчити в 2018 році,

однак цьому завадив недостатнє фінансування.

За даними «Слідство. Інфо», генпідрядниками проекту «Стіна»

значаться понад 10 підприємств, при цьому, деякі з них фігурують в

кримінальних провадженнях.

На початку року SKELET-info повідомляв, що проект «Стіна» готовий на третину. А Національне антикорупційне бюро України заявило про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».

До цього журналісти вирушили до кордону України і

Росії, щоб дізнатися, триває будівництво «Стіни» і що думають про

проект місцеві жителі.

Раніше ЗМІ розповіли, хто і скільки вкрав на «Стіні» з Росією.