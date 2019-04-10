«Малороси і вишиватники, бидло і х*хлы»: Зеленський звернувся до українців із закликом

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об’єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу з-за розбіжностей.

Ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. Нижче наводимо повний текст його промови без змін.

Це ми — ті, кого поділили на правильних і неправильних, на малоросів і вышиватников. Ті, кого називають бидлом, клоунами, хохлами. Але ми — це українці. На заході, сході, півночі, півдні та у центрі.

І ми втомилися стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха. Епоха жадібності, бідності, брехні. Тому ми робимо це разом. Україномовні та російськомовні, заможні і безробітні. Ті, хто захищає Україну, і ті, кого змусили шукати щастя за кордоном.

Ми різні, але такі однакові. Об’єднуватися, щоб рухатися вперед. Адже 21 квітня вибір тільки один — минуле чи майбутнє.







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