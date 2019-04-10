Зеленський не знає, як завершити війну, але у нього є один хід – Сергій Гайдай

Зеленського не можна підпускати до публічних дебатів

У інтерв’ю з політтехнологом СЕРГІЄМ ГАЙДАЄМ йшлося про те, що повинен зробити Володимир Зеленський для того, щоб стати хорошим президентом.

– Вас не здивував результат південно-східних кандидатів? Ми бачимо, що Юрій Бойко в першому турі близько підібрався до Юлії Тимошенко (11,67% у Бойка проти 13,40% у Тимошенко, – “Апостроф”).

– Ні, він не здивував. Хоча мені все-таки здавалося, що Вілкул більш харизматичний кандидат, ніж Бойко. Бачите, щось не спрацювало.

– Можливо, Бойко був більш активним медійно?

– Я особливо за ними не стежив, тому мені важко судити. Просто я бачив Вілкула і бачив Бойка. Вочевидь Вілкул соціально більш привабливий, але більше відсотків набрав саме Бойко. Дехто каже, це сталося через його поїздку до Москви.

– Разом з Вілкулом, в принципі, вони набрали стільки ж, скільки і Порошенко.

– Але при цьому частина їхнього електорату пішла до Зеленського.

– А якби вони не розкололися, чи міг би хтось із них вийти у другий тур?

– Так, проти Зеленського. Більш того, якби Анатолій Гриценко підтримав Тимошенко, то вона б потрапила до другого туру. Але вони не вміють об’єднуватися. Хоча поруч з Гриценком був об’єднавчий процес, але цей літак, на жаль, не злетів.

– Але в цих об’єднавчих процесах Гриценко бачить себе лідером. Все-таки у нього є ці амбіції?

– Просто для такого об’єднання потрібен харизматичний лідер. Анатолій Степанович, можливо, аналітик, можливо, непоганий блогер, але не політичний лідер.

– Чому ж у нас немає таких об’єднавчих процесів? Не дозріла ще політична еліта?

– Об’єднавчі процеси є. Колись у нас об’єднувалися навколо Віктора Ющенка, і це був вдалий досвід. Просто не кожен політик вважає, що йому потрібно з кимось об’єднуватися. Той же Безсмертний не вважав за потрібне приходити в команду Гриценка і, очевидно, він правий, тому що йому б це особисто нічого б не дало. Взагалі, президентство Ющенка мені подобалося більше, ніж президентство Порошенко. Тоді був хороший період. І питання не у війні.

– Питання в політиці, яка проводилася?

– У самій особистості, в тій атмосфері, яка була навколо нього.

– Але ж це історія слабкого президента.

– А нам і не потрібен сильний президент. Нам потрібен сильний парламент. Тому що сильний президент, який узурпує владу заради своїх олігархічних цілей – це дуже сумно, це гальмо для розвитку. За часів Ющенка Україна розвивалася значно швидше. Хоча, звичайно, ми залишилися незадоволені, але при ньому була свобода – і свобода слова була на високому рівні. За часів Ющенка влада не боролася з громадянським суспільством. Вона давала йому розвиватися.

– А ці вибори були демократичними?

– Перший тур. Давайте дочекаємося другого.

– Думаєте, можуть бути сюрпризи?

– Так. У мене є побоювання щодо цього. Петро Олексійович так просто владу не віддасть. Для нього, на відміну від Зеленського, це питання життя та смерті, питання його політичної долі. Вона буде вельми сумною, якщо він програє ці вибори.

– Добре. Припустімо, що президентом буде Володимир Зеленський. Що буде далі? Якими ви бачите його подальші кроки?

– Я щиро вважаю, що Зеленський відбудеться як президент. Це станеться, якщо він призначить такого генерального прокурора, який покаже нам реальну ефективну боротьбу з корупцією. Якщо ми побачимо справжні справи, щодо корупції в “Укроборонпромі”, в енергетиці, в депутатському корпусі, якщо буде заарештований Гладковський і почнеться розслідування всіх операцій, які були пов’язані з офшорами Порошенка. Це покаже, що президент реально повертає країну в русло справедливості.

І в такій ситуації говорити про подальшу долю Порошенка як політика, немає сенсу. Але я не знаю, чи здатний на такі дії Зеленський. І найголовніше – це питання війни. Я не дуже розумію, як його буде вирішувати Зеленський, хоча у нього є хід: не займатися нічим конкретно не командувати армією, самому не ловити корупціонерів, не займатися економікою, а взяти гідних, досвідчених, грамотних фахівців на ці області і дозволити їм робити цю роботу.

– Є на прикметі такі фахівці?

– Весь світ відкритий.

– “Варягам” теж потрібен час, щоб зрозуміти нашу специфіку.

– Якщо запросити, наприклад, американського генерала чи генерала з армії Ізраїлю, то вони будуть просто будувати армію. Насправді, немає ніякої нашої специфіки. Є стандарти НАТО, є стандарти боєздатності, є досвід найефективніших армій світу. Нам потрібен цей досвід, тому що наша специфіка – це злодійство, “совок” і ставлення до солдата як до витратного матеріалу. От, скажіть, за кого проголосувала передова?

– Це, до речі, цікавий момент, тому що половина наполовину (в зоні ООС за Порошенка проголосували 12 844 військовослужбовців, а за Зеленського – 12 423).

– У тому-то й справа. Це означає, що вояки незадоволені нашим головнокомандувачем і генералами. Друге. Генеральним прокурором в Україні може бути Давид Сакварелідзе, може бути Чумак, може бути Шишкін. Серед них є ті, які почнуть боротися з корупцією, а не займатися піар-обслуговуванням президента, як це робить Юрій Луценко.

– Всі дуже скептично ставляться до заяв Володимира Зеленського. Як ви оцінюєте його слова?

– Зеленський не вміє розмовляти в принципі. Я б його поки не випускав у публічний простір і не рекомендував би йому виходити на дебати. У нього немає риторики. Це мене, звичайно, дивує, тому що мені здавалося, що актор повинен володіти такими речами. Він є чистим аркушем – це ні погано, ні добре. З чистого аркуша можна почати нову епоху, втім на чистому аркуші можуть бути знову написані старі, відомі всім, слова.

– А якщо дебати відбудуться, чи зможе Порошенко задавити Зеленського своєю риторикою?

– Зможе. Я думаю, що Порошенко політичний актор, скажімо так, випускного курсу інституту, а Зеленський – учень першого класу.

– Як відреагує Росія на такого президента як Володимир Зеленський?

– А чому нас має хвилювати, як відреагує Росія? Це, вибачте мене, риторика штабу Порошенка, що ми обов’язково повинні дивитися на реакцію Росії. Мені здається, що Росія реагуватиме не на президента, а на дії української влади та України. У будь-якому разі, Путін вже напав. Це факт. Але я не думаю, що Порошенко реагує на цей напад найкращим чином.

– Прихильники Порошенка будуть заперечувати. Вони скажуть, не пішов же Путін далі, зупинився.

– Його зупинили ще до того, як Петро Порошенко став президентом. Повторюю, найкраще оцінюють дії свого головнокомандувача бійці на передовій. Половина військових вважають, що Порошенко не повинен бути головнокомандувачем. Я їм у цьому довіряю.

– Добре. Про Росію поговорили. А що щодо західних партнерів?

– Невже ви вірите, що Захід нас перестане підтримувати, тому що ми обрали якогось не такого президента? Захід з нами розмовляв завжди: і за часів Кучми, і при Ющенку, і при Януковичу. Я найменшим чином хвилююся з приводу Заходу. Насправді, мене більше турбує війна. Зеленський абсолютно не розуміє, як воювати і як перемагати. У нього наївна людська обивательська думка, що стріляти не треба. Навпаки! Президент – це Верховний головнокомандувач. Він якраз і повинен вміти стріляти і вчасно давати цю команду. Від того, що наші головнокомандувачі не дали вчасно команду стріляти, ми втратили Крим і отримали вторгнення російських військ.

Фото: Євген Котенко / Апостроф

Джерело Апостроф