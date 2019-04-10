Вчені відновили пам’ять у літніх людей струмом

Деякі когнітивні функції вимагають підвищеної пов’язаності між кількома ділянками мозку. Таку зв’язаність можна добре перевірити за допомогою реєстрації потенціалів головного мозку — тобто електричної активності в певному діапазоні. Наприклад, під час використання робочої пам’яті активність тім’яної зони в гамма-діапазоні (від 25 Герц) синхронизуется з активністю тета-діапазоні (від 4 до 8 Герц) так, що амплітуда гамма-ритмів підлаштовується під фазу тета-ритмів, а також синхронізація тета-ритмів під час когнітивних процесів спостерігається і між скроневими долями і префронтальної кори.

Якщо така синхронізація ключова для когнітивних процесів, то вона повинна порушуватися з віком, супроводжуючи природний процес когнітивного спаду і нейродегенерации. Перевірити це, а також подивитися, чи можна настроїти активність з допомогою транскраніальної стимуляції, вирішили вчені під керівництвом Роберта Райнхарта з Бостонського університету.

У їхньому експерименті взяли участь 42 добровольці у віці від 20 до 25 років та 42 особи віком від 60 до 76 років. В якості основного завдання на робочу пам’ять вчені показували учасникам картинки протягом декількох мілісекунд, після чого, після деякої паузи (від трьох секунд) показували їх ще раз: учасникам необхідно було вирішити, чи відрізняється нове зображення від того, яке було показано до цього.

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Поведінкові дані вказали на те, що продуктивність робочої пам’яті дійсно знижується з віком (p < 0,001): молоді оцінювали однаковість зображень правильніше і швидше, ніж літні учасники експерименту. Активність мозку учасників реєстрували за допомогою ЕЕГ: електроди були розташовані в області префронтальної кори і скроневих часток. Виявилося, що синхронізація тета – і гамма-ритмів в цих областях при виконанні завдання дійсно знижується залежно від віку.

Далі вчені вирішили перевірити, як зміниться робоча пам’ять учасників при використанні транскраніальної стимуляції постійним струмом (микрополяризация). Виявилося, що робоча пам’ять літніх учасників при використанні активної стимуляції ставала краще і була порівнянна з робочою пам’яттю молодих учасників експерименту. Так як такого поліпшення не спостерігалося при «порожній» (sham) стимуляції, вчені прийшли до висновку, що регулює поліпшення робочої пам’яті у літніх людей саме відновлена синхронізація ділянок мозку в тета – і гамма-діапазонах.

Вчені, таким чином, показали, що одним з біомаркерів когнітивного спаду в літньому віці може бути втрата синхронізації мозкової активності в префронтальній корі і скроневих частках. Цей процес, відзначають вони, при цьому не є незворотнім: відновити втрачені функції можна за допомогою стимуляції мозку, тобто підтримування штучної синхронізації на тому рівні, який спостерігається у більш молодих людей. Незважаючи на те, що ефект від стимуляції тривав протягом кількох хвилин після її закінчення, він все ж не дав дослідникам повернути ефективність робочої пам’яті літнім учасникам в довгостроковій перспективі — на це, на їх думку, повинні бути спрямовані майбутні дослідження.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені навчилися стирати пам’ять з допомогою звуків і вірусів.

За матеріалами N +1

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