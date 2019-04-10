Стало відомо, про що Зеленський хоче поговорити з Порошенком на дебатах

Шоумен і кандидат на пост президента України Володимир Зеленський ретельно готується до дебатів, щоб постати перед виборцями, як молодий, але серйозний політик.

Про це йдеться у статті «Української правди».

Один з членів команди Зеленського розповів, що шоумен не хоче влаштовувати дебатів з Порошенком, а має намір більше говорити про політичних процесах.

«Він не буде дискутувати з Порошенком, говорити вже не про що. Вова хоче тільки уявити себе виборцям як серйозного молодого політика», — сказав штабіст Зеленського.

Загалом команда кандидата будує свою медіа-кампанію навколо двох меседжів. Перший – вибори між майбутнім країни і минулим, а не між ЄС і Росією, як цим агітує опонент Зеленського Петро Порошенко.

Другий меседж – об’єднання України, а не її роз’єднання. Один із соратників Зеленського зазначив, що дані про те, як голосували за шоумена регіони, є доказом того, що він об’єднав країну.

Новий агітаційний лозунг Зеленського звучить так: «Кінець епохи жадібності».

Видання зазначає, що Зеленський, як кандидат, викликає два великі питання. По-перше, залишається незрозумілим його рівень розуміння державотворчих процесів, а по-друге насторожує його зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським.