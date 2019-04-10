«Будемо заштовхувати в Україну»: екс-ватажок «ДНР» раптово заговорив про «зливі» Донбасу

Один з колишніх ватажків терористів «ДНР» Олександр Ходаковський не виключив, що тимчасово окуповані території Донбасу справді можуть повернутися в Україну за планом Віктора Медведчука.

Він заявив, що переговори про це нібито давно ведуться навіть у Кремлі. Свою думку творець батальйону бойовиків «Схід» виклав на особистій сторінці в Facebook.

«У нас (в «ДНР». — Ред.) на всіх ключових посадах вже сидять люди, адаптовані під ідеї Медведчука, і тільки поки ще ворушаться залишки «чотирнадцятого року» — голосно заявляти про готовність злитися з Україною в любовному екстазі вони не вирішуються, але нишком «робочі переговори» вже давно у розпалі. Питання тільки часу. А ось час, не за нас, на жаль. Були передумови, на які я потай сподівався, що в боротьбі за владу ця зграя (українські політики. — Ред.) вчепиться один одному в глотки і ми зуміємо скористатися ситуацією. Але зараз бачу — не вчепляться», — написав Ходаковський.

Він також розповів, що президента Росії Володимира Путіна, якого Ходаковський називає «великим гарантом», нібито переконують у продуманості і контрольованості «елегантною схеми» Медведчука по Донбасу.

«Потрібно пам’ятати, що зараз ми Донбас за схемою Медведчука не просто в Україну будемо заштовхувати, а прямо в руки американців», — підсумував терорист.

У свою чергу, ще один відомий терорист «ДНР» Павло Губарєв досить агресивно сприйняв ідею Медведчука і звинуватив його у брехні.

«По-перше, хто такий Медведчук, щоб пропонувати і обговорювати подібні плани? Яке відношення цей український політик має до «Л/ДНР»? Якого біса підданий іноземної держави береться міркувати про долю наших «республік»? По-друге, звідки у Медведчука дані про згоду «Л/ДНР» на його план? Він веде переговори з Пушилиным і Пасічником? Чи Не занадто багато він бере на себе, видаючи свої фантазії за думку кількох мільйонів людей?» — написав він на своєму Telegram-каналі.

Губарєв додав, що у нього складається враження, що Медведчук «просто розігрує «доброго поліцейського», допомагаючи «злого» (жорстко налаштованим українським властям) в щоб те не стало затягнути Донбасу назад в Україну».

Злочинець вважає, що після початку війни на Донбасі окупанти нібито ні за що не погодяться залишити захоплені території.

«Тисячі росіян, що лежать в землі Донбасу, віддавали свої життя не для того, щоб сьогодні ми за посередництва таких, як Медведчук, обговорювали, на яких умовах нам повернутися на Україну. Ми відстояли свою незалежність зі зброєю в руках, і ніхто за нас не буде вирішувати, за яким планом нам жити. Якщо справа дійде до переговорів з Києвом, наша позиція буде жорсткою. І переговори будуть проходити без вашої участі, пан Медведчук», — загрозливо підсумував Губарєв.