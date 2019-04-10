Омбудсмен збирає гроші на картку для поїздки до рідних військовополоненим у Москву

За її словами, рідні моряків з різних містечок України потребують фінансової допомоги, щоб поїхати в російську столицю і побачитися з полоненими.

Вона зазначила, що моряки вже близько п’яти місяців незаконно утримуються в СІЗО «Лефортово», де на них постійно чиниться тиск, тому їм необхідна підтримка рідних і близьких. У зв’язку з цим Секретаріат Уповноваженого ВР зібрав і вже перерахував сім’ям моряків 30 тис. 500 грн.

Денисова закликала всіх небайдужих долучитися до збору коштів і прикріпила до повідомлення номер картки. Вона додала, що ці гроші підуть на поїздку родичів на судові засідання, а також будуть передані волонтерам, які допомагають військовополоненим в Москві.