Повінь – зміна системи

Menu
Close

У столиці знайшли труп чоловіка з гематомами на голові і шиї

10.04.2019

У вівторок, 9 квітня, в одній з квартир Солом’янського району столиці виявили мертвого чоловіка похилого віку. Спочатку в поліцію повідомили про раптову смерть, але які прибули за адресою лікарі помітили у нього гематоми на голові та шиї.

На місце виїхав екіпаж патрульної поліції, лікарі та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловіка виявили близько 22:20 В квартирі на вулиці Генерала Тупикова його родичі. Медики констатували смерть і повідомили в поліції про наявність на тілі слідів насильницької смерті. На місце викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів. Відомо, що загиблому було 75 років. Помер чоловік природною смертю або ж це було вбивство – встановлює слідство і судово-медична експертиза.

Читайте також:   У Бразилії розстріляли учнів школи: загинули 9 осіб, поранено — 17
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *