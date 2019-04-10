У столиці знайшли труп чоловіка з гематомами на голові і шиї

У вівторок, 9 квітня, в одній з квартир Солом’янського району столиці виявили мертвого чоловіка похилого віку. Спочатку в поліцію повідомили про раптову смерть, але які прибули за адресою лікарі помітили у нього гематоми на голові та шиї.

На місце виїхав екіпаж патрульної поліції, лікарі та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловіка виявили близько 22:20 В квартирі на вулиці Генерала Тупикова його родичі. Медики констатували смерть і повідомили в поліції про наявність на тілі слідів насильницької смерті. На місце викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів. Відомо, що загиблому було 75 років. Помер чоловік природною смертю або ж це було вбивство – встановлює слідство і судово-медична експертиза.