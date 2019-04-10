Украина расширила торговые санкции в отношении России. Под запрет попали пружины для вагонов и стеклотара

Кабинет министров Украины расширил список продукции, импорт которой из России запрещен в рамках санкций.

В перечень, попали: формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические для напряжения более 1000В и стеклотара разных видов.

В 2018 году, отметило украинское правительство, импорт стеклянных емкостей для пищевых продуктов и напитков превысил 8 миллионов долларов.

Украина несколько раз расширяла список продуктов и товаров, импорт которых из России запрещен. Под запретов, в частности, находится импорт из России, мяса, рыбы, молока, сыра, хлебобулочных изделий, чая, кофе, сигарет и других товаров. Также в отношении российских товаров и продуктов действуют торговые пошлины.

Россия, в свою очередь, запретила импорт из Украины мяса, молока, овощей, фруктов, орехов, рыбы и других продуктов, а также ввела торговые пошлины на украинские товары.

Джерело: РБК-Украина