У Китаї не вщухає африканська чума свиней

Поширення захворювання призвело до зниження цін на свинину в країні.

“Із-за падіння цін на продукт ведуча свинарська компанія “Chuying Agro-Pastoral” прогнозує, що за підсумками І кварталу 2019 року збиток холдингу складе від 1 до 1,6 млрд юанів (148 млн – 238 млн дол.), – йдеться в повідомленні.

Невтішними є прогнози аналітиків компанії “Tech-Food bank Co”. Крім вирощування свиней, холдинг займається виробництвом кормів.

“Експерти галузі вважають, що наслідки АЧС можуть завдати непоправної шкоди свинарства країни”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вірус африканської чуми свиней вперше був зафіксований в Китаї в минулому році.

Експерти говорять про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів’я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.

В Україні ж АЧС також не вщухає вже понад 6 років. За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Госпродпотребслужбы і брак компетентних кадрів.