На Київщині чоловік одним ударом вбив поліцейського. Фоторепортаж затримання

Дільничний офіцер поліції Вишгородського відділу поліції Київської області у позаслужбовий час став свідком бійки поблизу одного з нічних розважальних закладів Київщини і намагався розборонити дебоширів. Один з них наніс поліцейському удар в голову, від якого пізніше поліцейський помер. Зловмисника затримали через майже три тижні пошуків в іншому регіоні держави, повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу поліції.

24 березня 2019 року вночі біля кафе-бару у селі Демидів Київської області розпочалася бійка. 22-річний дільничний офіцер поліції Вишгородського відділу поліції Київської області Михайло Бічевий, який у позаслужбовий час теж відпочивав у закладі, став очевидцем події і кинувся розбороняти учасників конфлікту.