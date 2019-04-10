Художник створює реалістичні крихітні стім-панк світи в кишенькових годинниках



Ми часто говоримо, що в наших телефонах тепер поміщається цілий світ — завдяки інтернету і невеликим розмірам ці пристрої замінили нам безліч інших гаджетів. Навіть наручний годинник зараз все більше вважається елементом декору, ніж необхідністю. І грецький художник одного разу вирішив, що було б цікаво використовувати годинник для створення свого власного міні-світу.



Грегорі Грозос (Gregory Grozos) почав експериментувати з крихітними світами всього кілька років назад і почав він як раз з розміщенням сценки всередині годин. Зараз він використовує і інші матеріали під основу — кристали, прикраси, навіть просто крихітні дерев’яні рамки. Але почалося все саме з кишенькових годинників. Видаливши з них усі механічний пристрій, Грегорі використовував корпус вінтажних годин як рамку для нового світу.

Так, багато з міні-світів Грегорі мають відношення до стім-панку, а деякі — до казкових сюжетів. Усередині годин можна побачити навіть хитромудрий книжкова шафа з глобусом і статуетками, а можна — крихітних людей, що працюють з численними шестірнями. У Грегорі є годинник зі сценкою з роману «Франкенштейн», є балерина, яка виступає на сцені перед публікою, а є чиясь залишена кімната з особистими речами й картинами на стінах.

«Кілька років тому до мене прийшла ідея створити крихітний світ, який людина могла б носити з собою, — розповідає Грегорі Грозос. — І тоді я став експериментувати, як це можна зробити. Моя робота дуже кропітка, і на кожну композицію йде кілька днів і навіть тижнів». «Матеріали для моїх міні-світів я конструюю з нуля. Я ліплю їх, розфарбовую, а потім збираю всі їх разом».





Фото: thevintagenews

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