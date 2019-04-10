У Києві розпочалася чернігівський педофіл: нападав на дітей прямо біля кафе

У Києві затримали чоловіка, який скоїв розпусні дії щодо малолітніх дітей.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«У неділю, 7 квітня, близько 18:00 чоловік відпочивав в одному з кафе біля озера в Оболонському районі Києва. Побачивши двох дітей, які грають поруч з кафе, з метою задоволення своєї статевої пристрасті чоловік підійшов до них і вчинив розпусні дії сексуального характеру. Це помітили інші люди, які затримали чоловіка на місці вчинення злочину і викликали співробітників поліції», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що зловмисником виявився 30-річний уродженець Чернігівської області.

Зараз педофілу повідомлено про підозру у статті умисні дії, що виразилися в здійсненні розпусних дій стосовно малолітніх.

«Прокуратурою направлено до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — додали у відомстві.