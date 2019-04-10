Масштабний погром в поїзді “Укрзалізниці”: з’явилося нове відео з фанатами

З’явилося нове відео з футбольними фанатами львівських “Карпат”, які розгромили 6 квітня вагони в поїзді Львів – Запоріжжя.

Запис опубліковано на YouTube Тетяною Красняк.

“Футбольні фанати в кількості 250 люд в алкогольному сп’янінні розбомбили 5-й вагон в пух і прах, твориться беззаконня, шибки вибиті, вогнегасники використані не за призначенням, всі стіни розмальовані, жахливий вандалізм, людей з цього вагона і з прилеглих “переселили” в інші вагони”, – йдеться в підписі до ролика.

На записі видно, як на станції Хмельницький величезний загін поліції оточив вагон.

Відомо, що поліцію викликали майже на кожну станцію за маршрутом поїзда, але жоден з копів нічого не зробив для приборкання хуліганів. В “Укрзалізниці” заявили, що в результаті було розбито 12 вікон, викинули з поїзда 21 матраців, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру і три вогнегасника.