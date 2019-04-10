Балкони-вбивці у Києві: з’явилися подробиці НП в багатоповерхівці

Стали відомі подробиці обвалення балкона в житловому будинку на вулиці Вірменській, 3 у Дарницькому районі столиці.

Як повідомили столичні рятувальники, НП сталася напередодні, 9 квітня. Житловий будинок – радянської побудови, і, за словами рятувальників, насправді балкон не обрушився, а просто почав розповзатися від старості. Так, одна з плит з облицюванням вагою під 50 кг зависла на восьмому поверсі і могла впасти вниз, покалічивши або вбивши людей.

Рятувальники виїхали на місце надзвичайної події і зрізали всі небезпечні конструкції.

Раніше повідомлялося про серйозну пригоду, що сталася у передмісті столиці – Вишгороді. За словами очевидців, в дев’ятиповерхівці на вул. Шолуденка, 7 обвалився балкон на другому поверсі, під яким знаходиться якась прибудова