Твіт Трампа для передвиборної кампанії в 2020 році вперше видалив Twitter

У промо-ролику для передвиборної кампанії Трампа в 2020 році незаконно використовували пісню з фільму про Бетмена.

Соціальна мережа Twitter вперше видалила твіт президента США Дональда Трампа через незаконне використання музики у відеофайлі. Про це повідомляє BBC.

“Твіт президента Трампа з відео був вилучений із Twitter через незаконне використання музики з фільму про Бетмена”, – йдеться в повідомленні.

У двохвилинному промо-ролику в рамках передвиборної кампанії Трампа в 2020 році була використана пісня Ганса Циммера з фільму “Темний лицар повертається” під назвою “Why Do We Fall?”. Більше мільйона людей вже подивилися відео, перш ніж його зняли з публікації.

Видалене відео починалося з зображення демократів, включаючи Барака Обаму і Гілларі Клінтон, після чого був текст: “Спочатку вони ігнорують вас, потім сміються з вас, згодом називають вас расистом”. Потім були показані ключові події, що відбулися за час президентства Трампа — зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, затвердження судді Верховного суду Бретта Кавано і розслідування Роберта Мюллера про російське втручання у вибори 2016 року.

“Використання саундтрека з “Темного лицаря” у відео кампанії було несанкціонованим”, – підтвердила компанія Warner Bros. у своїй заяві.

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Це вже не перший раз, коли Трамп стикається з проблемами при використанні чиєїсь музики. У жовтні Фаррелл Вільямс вимагав, щоб президент США припинив використовувати його музику на політичних заходах.

Джерело: ZN.UA