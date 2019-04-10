Двох рятувальників, які підірвалися поблизу Зайцевого, перевезли до Дніпровської лікарні

Нагадуємо, 9 квітня група піротехніків розміновувала територію біля водогону “Сіверський Донець – Донбас”, що у “сірій” зоні на Донеччині. Раптом здетонував невідомий вибуховий пристрій

Двох рятувальників Донецького гарнізону, які напередодні підірвалися поблизу Зайцевого, перевезли до Дніпровської лікарні ім. Мечникова.

26-річний Євген Безкоровайний перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані. Він втратив багато крові. Щоб відновити пошкоджені уламками судини, хірурги зробили складну операцію. Другому постраждалому, 24-річному Дмитру Слепканю, під час вибуху посікло обличчя. Нині офтальмологи намагаються врятувати йому зір бодай одного ока. Необхідну донорську кров для поранених колег здають дніпровські рятувальники.

“У Дмитра поранення голови, очей. Офтальмологи вже провели операцію. Одне око критичне, сподіваємось, що друге око буде трохи бачити. Є поранення кінцівок, тулуба, обличчя. Другий, Євгеній, йому 26 років, дуже тяжкий, поступив на апараті штучної вентиляції легень. Йому ще потрібно зробити багато операцій, тому що всі кістки голови, починаючи з кісток черепа, все розбито”, – повідомляє Сергій Риженко, головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова

“Пристрій не встановлений на даний момент… Близько 150 грамів у тротиловому еквіваленті – це дуже потужний вибух стався. Наші співробітники вже сьогодні здавали кров о 6:00 ранку, близько 30 чоловік. Кров зі всієї України іде для наших співробітників”, – розповідає Андрій Кульбач, начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

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Нагадуємо, 9 квітня група піротехніків розміновувала територію біля водогону “Сіверський Донець – Донбас”, що у “сірій” зоні на Донеччині. Раптом здетонував невідомий вибуховий пристрій, 40-річний старший сапер Олег Бойцов загинув на місці, двоє його колег зазнали поранень.

Джерело: 5 канал