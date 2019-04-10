Фонд ООН зазначає: У світі 214 мільйонів жінок не мають доступу до контрацептивів

У Фонді ООН з народонаселення закликають до дотримання рівних репродуктивних прав чоловіків і жінок та безперешкодного доступу до контрацептивів.

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) закликає до покращення у світі можливостей доступу жінок до засобів контрацепції. Заклик пролунав у Берліні під час презентації останнього звіту фонду щодо народонаселення світу у середу, 10 квітня.

“Досі є 214 мільйонів жінок, котрі хотіли би уникнути вагітності, однак не можуть використовувати сучасні методи контрацепції”, – зазначають у фонді та додають, що політика з народонаселення має підтримувати і зміцнювати права жіноцтва. Нині, за статистикою ООН, у світі одна жінка народжує 2,5 дитини. Лише понад половина заміжніх жінок використовує концтрацептиви.

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Нагадаємо, що Фонд ООН закликав уряди країн і громадянське суспільство до забезпечення підтримки рівних репродуктивних прав чоловіків і жінок, що стосується також вільного доступу всіх жінок до засобів контрацепції. Організація заявляє, що всі держави мають робити все можливе, аби уникнути материнської смертності, а також убезпечити жінок і дівчат від насильства.

Джерело: DW.COM