Лікарі назвали головні причини оніміння рук: привід для занепокоєння

Оніміння відчував кожен, хто засинав на руці або занадто довго сидів за комп’ютером.

Причин оніміння може бути багато, частина з яких цілком нормальні, але деякі можуть бути симптомом хвороби. Про це пише «newsyou».

Досить популярне явище, коли втрачається чутливість у кистях, стопах і гомілках і може супроводжуватися поколюванням.

Лікар-невролог вищої категорії Олексій Сиделковский уточнив, що є оніміння кінцівок безпечне і небезпечне.

«Безпечне» оніміння – це коли будь-яку ділянку тіла німіє з-за тривалого не меняемого положення або занадто туго перетягнутою частини тіла. У цей момент відбувається здавлювання кровоносних судин і втрачається не тільки чутливість, а й контроль кінцівки.

Такий вид оніміння не викликаний внутрішніми захворюваннями, але в разі тривалого застою може спричинити серйозні наслідки для організму.

Небезпечне оніміння — це регулярне оніміння, не викликане тривалою нерухомістю або здавленням. Важливо: якщо німіє не тільки кінцівку, але і ділянки, не схильні до “затікання“ (обличчя, спина, область геніталій), причинами можуть бути різні захворювання.

До них відноситься периферична невропатія, починається діабет другого типу, нестача вітамінів, визначені інфекції або отруєння токсинами. Лікар зазначив, що оніміння після травм або зайвих фізичних навантажень нормальне явище, якщо це не приносить дискомфорту.

Якщо поколювання довго не проходить, то слід звернутися до лікаря. Необхідно буде здати аналіз крові, який покаже, чи є діабет, дефіцит вітамінів, проблеми з печінка і нирки. В залежності від результатів аналізів лікар призначить лікування.

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Суспільство

На гірськолижних курортах існує великий ризик заробити собі обмороження. Воно зазвичай трапляється на відкритих ділянках тіла. Головне правило при обмороженні не можна різко зігрівати ушкоджену ділянку.

Також при втраті чутливості необхідно накласти на місце обмороження зігріваючу пов’язку і негайно звернутися до лікаря. Не дивуйтеся, якщо під кінець вечора після хороших навантажень вам буде складно пересуватися. Це означає, що організм був не підготовлений і йому було складно впоратися з випробуванням.

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