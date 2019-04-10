У Солом’янському районі Києва знайшли понівечений труп 75-річного чоловіка

У вівторок, 9 квітня, в одній з квартир Солом’янського району столиці виявили мертвого літнього чоловіка. Спочатку в поліцію повідомили про раптової смерті, але прибулі за адресою лікарі помітили у нього гематоми на голові та шиї.

Чоловіка виявили близько 22:20, у квартирі на вулиці Генерала Тупікова його родичі. Медики констатували смерть і повідомили в поліції про наявність на тілі слідів насильницької смерті. На місце викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів.

Відомо, що загиблому було 75 років. Помер чоловік природною смертю, або ж це було вбивство — встановлює слідство і судово-медична експертиза.