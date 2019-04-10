Порошенко їде до Німеччини просити у Меркель гарантій безпеки у разі програшу на виборах – експерт

Президент Петро Порошенко їде до Німеччини напередодні другого туру, щоб показати, що весь світ підтримує Україну і попросити гарантії безпеки.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив політолог Руслан Бортник.

«Порошенко їде до Німеччини напередодні другого туру, щоб показати, що весь світ підтримує Україну. Можливо, він буде говорити про гарантії безпеки з боку Меркель в разі його програшу на президентських виборах. Адже, яким би не був результат другого туру, Порошенко залишиться Президентом до початку червня, як мінімум найближчих 1,5 місяця», — сказав Р. Бортник.

Також, за словами політолога, Порошенко буде обговорювати ситуацію на Донбасі, і просити подальшої європейської підтримки в передвиборний період.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 12 квітня приїде до Німеччини на запрошення канцлера ФРН Ангели Меркель. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.