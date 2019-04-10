Кабмін підтримав відставку губернаторів Одеської та Херсонської областей

Кабінет міністрів України схвалив рішення про відставку глав Херсонської і Одеської обласних державних адміністрацій Андрія Гордєєва і Максима Степанова.
Про це повідомив журналістам народний депутат Олексій Гончаренко після засідання уряду.
“Відставка голови Херсонській області: за власним бажанням була підтримана, і голови Одеської ОДА пана Степанова за пропозицією президента – це також було підтримано”, – сказав він.
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