Кабмін підтримав відставку губернаторів Одеської та Херсонської областей

Кабінет міністрів України схвалив рішення про відставку глав Херсонської і Одеської обласних державних адміністрацій Андрія Гордєєва і Максима Степанова.

Про це повідомив журналістам народний депутат Олексій Гончаренко після засідання уряду.

“Відставка голови Херсонській області: за власним бажанням була підтримана, і голови Одеської ОДА пана Степанова за пропозицією президента – це також було підтримано”, – сказав він.