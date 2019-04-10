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«Не збираємося ставати на коліна»: Муженко потужно пригрозив відсіччю Росії

10.04.2019

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що українська армія не постане перед російським агресором на коліна, незважаючи на всі спроби її розколоти.

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що роль ВСУ збереження України як держави системно принижується і це становить найбільшу загрозу національній безпеці.

«Останнім часом багато сумнівних заяв, погроз політиків і різних невігласів стосовно військовослужбовців Збройних Сил України. Використовуються російські пропагандистські штампи, спрямовані на залякування, розбрат і розкол в армійському середовищі», – поділився він.

Муженко запевнив, що завжди буде стояти на захисті армії, як основного чинника стабільності держави, закликати політиків і суспільство в цілому поважати гідність кожного військового – від солдата до генерала.

«Ми служимо українському народові і не збираємося ставати на коліна перед агресорами і ворогами України – це основа бойового духу Збройних сил», – резюмував він.

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