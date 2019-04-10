Одесский губернатор Максим Степанов согласился уйти в отставку

Отстраненный губернатор Одесской области Максим Степанов уходит в отставку. Об этом он заявил 10 апреля передает корреспондент 048.ua.

“Я рад, что заставил президента хотя бы в такой способ придерживаться Конституции Украины. Процедура соблюдена. Я думаю, что в ближайшее время появится указ президента касательно моего увольнения. Обжаловать это решение в суде не планируют, ведь вся страна и так увидела причины моего увольнения. выборы в Одесской области прошли прозрачно и честно, поэтому это решение есть чисто политическим”, – сказал Степанов.

Он также рассказал, чем планирует заняться в ближайшее время.

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“Я не планировал свое увольнение, но я могу сказать, что всегда буду следить за тем, как живет Одесская область… В ближайшие дни я планирую приехать в Киев и погулять с сыном, сделать то, чего у меня не было два последних года”, – сказал Степанов.

Также он решил рассказать, что ему удалось сделать за два года его работы на этой должности: дороги, построенные школы, начало строительства нескольких новых школ.

Также он поблагодарил одесситов и жителей области за то, что дали ему “большой кредит доверия”.

Отметим, сегодня Кабмин согласовал отставку одесского губернатора Максима Степанова и направил соответствующее представление президенту Украину Петру Порошенко. Против выступил только один член КМУ – министр внутренних дел Арсен Аваков. Ожидается, что глава государства подпишет указ о снятии губернатора в ближайшие часы.

Позже Степанов запустил флешмоб, #‎чеснівибори‬. Чиновник сфотографировался с листом бумаги, на котором написано “Забезпечив чесні вибори! Відсторонений?”. Некоторые одесситы поддержали Степанова, а некоторые – принялись шутить над ним.