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Мігрант намагався потрапити у Великобританію у труні

10.04.2019

Мигрант пытался попасть в Великобританию в гробуСпівробітники поліції в труні виявили чоловіка, який зображував небіжчика.

Мігрант з Іраку спробував потрапити у Великобританію в труні. Як зазначається, два водія фури погодились перевезти його в Британію за певну суму.

Однак транспортний засіб зупинили для огляду перед в’їздом у тунель під Ла-Маншем.

В труні вони виявили чоловіка, який зображував небіжчика. Співробітники поліції побачили чоловіка витянувшімся на весь зріст і зі схрещеними руками на грудях, який несподівано підвівся і заговорив, уточнює телеканал.

Відзначається, що водіїв засудили до 14 місяців тюремного ув’язнення. Щодо подальшої долі мігранта телеканал не повідомляє.

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