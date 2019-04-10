Мігрант намагався потрапити у Великобританію у труні

Співробітники поліції в труні виявили чоловіка, який зображував небіжчика.

Мігрант з Іраку спробував потрапити у Великобританію в труні. Як зазначається, два водія фури погодились перевезти його в Британію за певну суму.

Однак транспортний засіб зупинили для огляду перед в’їздом у тунель під Ла-Маншем.

В труні вони виявили чоловіка, який зображував небіжчика. Співробітники поліції побачили чоловіка витянувшімся на весь зріст і зі схрещеними руками на грудях, який несподівано підвівся і заговорив, уточнює телеканал.

Відзначається, що водіїв засудили до 14 місяців тюремного ув’язнення. Щодо подальшої долі мігранта телеканал не повідомляє.