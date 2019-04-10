У Рівненській області грип забрав життя чоловіка

У Рівненській області зафіксовано ще один летальний випадок від грипу, помер 55-річний житель Дубенського району.

Про це повідомляє рівненський обласний лабораторний центр. Як зазначається, чоловік захворів 28 березня, звернувся за меддопомогою 1 квітня зі скаргами на нежить і першіння в горлі.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я, на наступний день з інфекційного відділення його перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської ЦРЛ з діагнозом “двостороння позалікарняна полисегментарная пневмонія, важкий перебіг”.

4 квітня стан хворого різко погіршився. У чоловіка було утруднене дихання, задишка в стані спокою, слабкість, надалі настала зупинка самостійного дихання і серцевої діяльності.

Як повідомляється, йому надавалася вся необхідна медична допомога, проте врятувати чоловіка не вдалося і в той же день він помер. Заключний діагноз: “двостороння позалікарняна полисегментарная пневмонія, грип А”. Вірусологічна лабораторія досліджувала матеріал і підтвердила РНК вірусу грипу А, хворий не був вакцинований проти грипу.