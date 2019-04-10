У разі поразки на виборах Порошенко не буде затягувати процес в судах – ЗМІ

У разі поразки у другому турі президентських виборів Петро Порошенко не буде затягувати процес в судах, а привітає свого опонента Володимира Зеленського з перемогою.

Про це з посиланням на джерело у фракції БПП пише «Українська Правда».

За даними надрепа, Порошенко 9 квітня зібрав фракцію на нараду, у ході якої заявив, що досі він не працював проти Зеленського на повну силу, але настав час це змінити».

«Кампанія проти Зеленського тепер повинна стати жорсткою», — сказав президент, додавши, що в основному штаб воював з Юлією Тимошенко, так як Порошенко міг не вийти у другий тур. При цьому один із соратників Порошенко оголосив про намір провокувати Зеленського «на дебати, на інші помилки».

Однак, незважаючи на це, в БПП не виключають можливого програшу, але запевняють, що Порошенко не буде фальсифікувати результат або затягувати процес в судах.

«Він точно не буде триматися за крісло до останнього. Цього не буде. Якщо він програє, то зніме трубку і привітає Зеленського. Порошенко важливо залишитися Порошенка», – додав близький соратник президента.

Нагадаємо, 31 березня відбувся перший тур президентських виборів. Ввечері стали відомі результати екзит-полів — згідно з ними, найбільше голосів набрали Володимир Зеленський і Петро Порошенко. За даними обробки 100% електронних протоколів ЦВК Зеленський набрав 30,24%, а Порошенко — 15,95% голосів виборців. 1 квітня Національна громадська телерадіокомпанія України запросила на теледебати кандидатів у президенти. Спочатку команда Зеленського відмовилася від пропозиції. Українці почали поширювати в соцмережах хештег #хочубачитидебати.