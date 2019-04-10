Разумков заявив, що Зеленський не буде проходити тест VADA: Аналізи вже здали, далі потрібно йти на дебати

Кандидат в президенти Володимир Зеленський не прийде сьогодні здавати аналізи експертам VADA (Добровільна антидопінгова асоціація).

Про це розповів BBC News Україна спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

«Було питання здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже здав: хто здавав в незрозумілому медпункті, а хтось- в лабораторії», — сказав він.

Разумков зазначив, що «далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати».

За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК «Олімпійський»