У квартирі житлового будинку в Харкові прогримів вибух, є постраждалі

В результаті вибуху газової колонки в Харкові постраждали дві людини.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що в цей день у квартирі, де проживають потерпілі, робочі газової служби встановили газову колонку. Після від’їзду комунальників подружжя, не дотримуючись заходів безпеки, включили колонку. Через кілька хвилин пролунав вибух, в результаті якого загорілися речі в прибудові.

В результаті події постраждали 37-річний чоловік та 49-річна жінка. Вони отримали опіки 1 і 2 ступеня. Стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний. Пожежу було ліквідовано.

Евакуація мешканців будинку не проводилася. Вибухом була пошкоджена газова колонка, шпалери та фіранки на вікнах. Сусідні квартири і їх мешканці не постраждали.