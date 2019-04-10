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Итоги 10 апреля: Порошенко сдает анализы для VADA, Зеленский – отказался, самолет Качинского был уничтожен в результате взрыва

10.04.2019

1.  В УКРАИНУ ПРИБЫЛИ ЭКСПЕРТЫ VADA.

ПОРОШЕНКО ПРИЇХАВ ЗДАВАТИ АНАЛІЗИ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ

По приглашению украинского боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты добровольной антидопинговой ассоциации VADA.

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ ЭКСПЕРТАМ VADA

2. «ВЫШИВАТНИКИ И МАЛОРОССЫ»: ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАПИСАЛ НОВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ.

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram опубликовал новое видеообращение к украинцам, в котором призвал не поддаваться на разногласия и объединиться для общего будущего

ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО. ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ РЕШЕНИЙ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ

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3. СОБОЛЕВ И СЕМЕНЧЕНКО ВЫХОДЯТ ИЗ “САМОПОМОЧИ”.


Депутаты Верховной рады Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную раду по спискам объединения “Самопомич”, заявили о намерении выйти из партии.

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4. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ САМОЛЕТ ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО БЫЛ УНИЧТОЖЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА.

Документ о результатах расследования Смоленской катастрофы приводит десятки доказательств осуществления покушения. Согласно главной версии польской стороны, президентский самолет Леха Качиньского был уничтожен в результате взрыва.

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5. ПРАВАЯ КОАЛИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С НЕТАНИЯГУ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШИНСТВО МЕСТ В ПАРЛАМЕНТЕ ИЗРАИЛЯ.

Правая партия «Ликуд» Биньямина Нетаниягу и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца лидируют на выборах в Кнессет Израиля после подсчета 98% голосов.

ТВІТ ТРАМПА ДЛЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ КАМПАНІЇ В 2020 РОЦІ ВПЕРШЕ ВИДАЛИВ TWITTER

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