Итоги 10 апреля: Порошенко сдает анализы для VADA, Зеленский – отказался, самолет Качинского был уничтожен в результате взрыва

1. В УКРАИНУ ПРИБЫЛИ ЭКСПЕРТЫ VADA.
ПОРОШЕНКО ПРИЇХАВ ЗДАВАТИ АНАЛІЗИ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ
По приглашению украинского боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты добровольной антидопинговой ассоциации VADA.
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ ЭКСПЕРТАМ VADA
2. «ВЫШИВАТНИКИ И МАЛОРОССЫ»: ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАПИСАЛ НОВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ.
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram опубликовал новое видеообращение к украинцам, в котором призвал не поддаваться на разногласия и объединиться для общего будущего
ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО. ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ РЕШЕНИЙ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ
Читайте также: ПРИЙТИ НА НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» 14.04 О 14:14 НА ДЕБАТИ ЗАПРОСИВ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОРОШЕНКО
3. СОБОЛЕВ И СЕМЕНЧЕНКО ВЫХОДЯТ ИЗ “САМОПОМОЧИ”.
Депутаты Верховной рады Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную раду по спискам объединения “Самопомич”, заявили о намерении выйти из партии.
Читайте также: МЕДВЕДЧУК ЗАЯВИВ, ЩО ВИВЕСТИ ЙОГО З «ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ» АПРІОРІ НЕМОЖЛИВО
4. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ САМОЛЕТ ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО БЫЛ УНИЧТОЖЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА.
Документ о результатах расследования Смоленской катастрофы приводит десятки доказательств осуществления покушения. Согласно главной версии польской стороны, президентский самолет Леха Качиньского был уничтожен в результате взрыва.
В АЛБАНИИ ТЕРРОРИСТЫ ЗАХВАТИЛИ АВСТРИЙСКИЙ САМОЛЁТ
5. ПРАВАЯ КОАЛИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С НЕТАНИЯГУ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШИНСТВО МЕСТ В ПАРЛАМЕНТЕ ИЗРАИЛЯ.
Правая партия «Ликуд» Биньямина Нетаниягу и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца лидируют на выборах в Кнессет Израиля после подсчета 98% голосов.
ТВІТ ТРАМПА ДЛЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ КАМПАНІЇ В 2020 РОЦІ ВПЕРШЕ ВИДАЛИВ TWITTER