Нарешті українська назва в Україні: Морський порт Южний перейменували в Південний

Найбільший морський порт України Южний перейменували в Південний, повідомив в Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Аби нікого не розділяли питання мови, історії і віри, сьогодні на засіданні Кабінеті Міністрів поставили крапку у декомунізації та дерусифікації українських морських портів. Найбільший морський порт України Южний перейменовано у Південний. Теж вважаю, що немає жодної різниці, якою мовою спілкуватися, тому за замовчуванням ставимо у налаштуваннях нації українську мову”, – зазначив він.

Омелян додав, що зростання галузі морських перевезень триває. За підсумками першого кварталу вантажопотік збільшився на 12%.

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Порт Южний розташований на березі Аджалицького лиману і є найбільш глибоководним в Україні. Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км. Держпідприємство Южний морський торговий порт в цьому порту має в своєму розпорядженні два власних перевантажувальних комплекси.

Джерело: НВ Бізнес