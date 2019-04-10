Крижаний шторм в Канаді: без електрики залишаються понад 140 тис. осіб

З-за крижаного дощу і сильного вітру в канадській провінції Квебек більше 140 тис. людей залишилися без електрики.

Згідно з інформацією видання, через негоду було повалено багато дерев, що спровокувало обриви електромереж і відключення світла в 140 тис. осіб. За словами місцевих чиновників, для відновлення електропостачання, весь минулий день працювала команда з 386 робочих, ще 70 ремонтників працювало всю ніч.

Від негоди найбільше постраждали регіони Лаваль і Ланодьер, які знаходяться на північ від Монреаля. У багатьох населених пунктах закриті школи, а на дорогах через обмерзання та ожеледиці відбуваються численні ДТП.

Зазначимо, що відсутність електропостачання привели до десятків надзвичайних ситуацій – від отруєння чадним газом до пожеж.

Місцеві чиновники додали, що всі пожежі виникли через використання свічок. У регіоні Лаваль зафіксовано два випадки отруєння чадним газом, включаючи сім’ю, що перенесла барбекю в будинок, щоб зігрітися. Пізніше рятувальники виявили чоловіка без свідомості. З’ясувалося, що він надихався токсичних викидів з генератора, який він розмістив у себе в житловому приміщенні.

Загалом, в результаті негоди, в лікарні були доставлені п’ятеро осіб. Їх життю нічого не загрожує.