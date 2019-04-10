Смоленська катастрофа: причиною знищення літака були вибухи

У вибуху брав участь тротил.



Результати досліджень британської лабораторії Forensic Explosives Laboratory підтвердили висновки польського слідства про причини катастрофи президентського Ту-154М в квітні 2010 року під Смоленськом у Росії: літак знищили вибухи.

Лабораторія судово-вибухових речовин при Міноборони Британії провела в 2019 році дослідження, які підтвердили: тези звіту смоленської підкомісії про наявність вибухових речовин на борту вірний.

Таким чином, заявив Мацеревич, висновки підкомісії однозначні: причиною знищення літака були вибухи.

“Не пілоти, не якісь дії осіб, що перебували на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що в цьому вибуху брав участь тротил, що не означає, що нам відомо, якою була формула цього вибуху”, – уточнив він.

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Заступник голови підкомісії професор Казімєж Новачик зазначив, що дослідження краю лівого крила Ту-154М показало наявність там вибухових матеріалів.

“Ці дослідження включають графіки, які можна використовувати для оцінки місця виявлення вибухових речовин і того, які це були вибухові речовини. Цей аналіз дозволив нам зробити ці висновки і повідомити в прокуратуру”, – сказав він.

Комісія вивчила висновки за 2013 рік від Центральної поліцейської криміналістичної лабораторії, в яких йдеться про наявність слідів вибухових матеріалів в 107-ми з 215-ти взятих зразків.

У Мацеревича клопочуть про те, що екс-голова комісії Єжи Міллер і члени його команди періоду з’ясування причин катастрофи у 2010 році могли скоїти злочин: називаються слова “недбалість”, “фальсифікації” і “невиконання обов’язків”.

“Це стосується самого пана Міллера, який у підписаному з росіянами меморандумі, підтверджуючи правдивість чорних скриньок та погоджуючись передати їх росіянам (які можуть повернути їх, коли захочуть), скоїв злочин за статтею 129 КК Польщі”, – сказав Мацеревич.

10 квітня 2010 року при падінні президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качиньський і його дружина Марія, попередній президент Польщі Ришард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.