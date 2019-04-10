У команді Зеленського мовним питанням опікуватиметься людина Курченка

У штабі Зеленського представили нових членів “ЗЕкоманди”, які відповідатимуть за ключові сфери України, а саме: інформаційна і мовна політика, фінанси, екологія, інфраструктура та інше

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала нового експерта, який очолить гуманітарну сферу, а саме – займатиметься інформаційною та мовною політикою. Йдеться про Олександра Харебіна, який обіймав посаду операційного директора в UMH group після того, як за часів президентства Віктора Януковича холдинг придбав Сергій Курченко, який потім втік з України і досі переховується в РФ. Відповідна інформація була розміщена на сайті UMH group, однак потім контент зі сторінки чомусь видалили. Однак про призначення нового керівного складу холдингу, після його придбання Курченком, можна дізнатися на сайті “Медіаняня”.

Як запевняє народний депутат Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook, ця людина виступає проти державної мови та підтримує ідею модернізованого СРСР.

“За гуманітарну, мовну та інформаційну політику в Зеленського відповідатиме Олександр Харєбін. Ми побіжно знайомі. Почав цікавитися його виступами і публікаціями. Він виступає проти державної мови, за модернізований СРСР. Категорично не сприймаю такої позиції. Ганна Герман на фоні цих заяв – ангел української культури, а Дмитро Табачник – високий проукраїнський інтелектуал. Це, звичайно, сумний жарт. Мені це дивно, бо на “1+1″ працює багато моїх друзів, талановитих менеджерів, журналістів, патріотів. Як ви погоджуєтеся з цим? Як ви власними руками знищуєте Україну? Ніхто не проти змін, навпаки. Але зміни можуть бути як крок уперед, до розвитку, або як смертельний для країни стрибок і прірву радянського минулого. Гуманітарна політика – одна з небагатьох галузей, де нам вдалося досягти революційного поступу. І та сфера, яка дає надію на відродження України”, – йдеться у повідомленні.

Скрін Княжицького

Варто зазначити, що Княжицький звинувачує Харебіна в антиукраїнській політиці через його інтерв’ю телеканалу “Прямий” у 2018 році, де той заявив, що Україна “совершила ошибку, отказавшись от наследия Советского Союза”.

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“Украина, на мой взгляд, совершает огромнейшую ошибку, отказываясь от прошлого наследия – Советского Союза, вот того, что является базовой ценностью для Украины. Зачем мы отдали Великую Отечественную войну России? На мой взгляд, ошибка. Почему мы не говорим о русском языке как важной части сообщества украинского, граждан Украины?” – сказав Олександр Харебін.

Раніше команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала нових експертів. Загалом до списку “ЗЕкоманди” також увійшли:

екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер;

президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex Данило Гетманцев;

голова ГО “Всеукраїнська організація “Зелений фонд” Олег Бондаренко;

завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету Олександр Мережко;

засновник школи мерів та екс-претендент на посаду мера Хмельницького Руслан Рохов;

юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук;

колишній міністр фінансів Олександр Данилюк;

колишній міністр економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавічус;

екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка;

спікер Дмитро Разумков;

голова передвиборчого штабу Іван Баканов;

ідеолог партії Руслан Стефанчук;

координатор Олександр Корнієнко;

координатор діджитал-напряму Михайло Федоров;

координатор діджитал-напряму Святослав Юраш.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня о 14:14 год.

Джерело: 5 канал