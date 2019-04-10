Ватикан відкрив розслідування давньої зникнення 15-річної дівчинки

Вона зникла влітку 1983 року.



Ватикан вперше почав власне розслідування у справі Емануель Орланді, 15-річної дівчинки з Ватикану, яка зникла влітку 1983 року.

Орланді була дочкою співробітника поліції Ватикану, і останній раз її бачили, коли вона йшла з уроку музики. Протягом десятиліть були різні теорії про те, хто її викрав і чому так і не знайшли тіло.

Адвокат сім’ї Орланді, Лаура Сгро, підтвердила в середу початок розслідування.

Вона сказала, що “державний секретаріат санкціонував початок розслідування могили на Тевтонський кладовищі у Ватикані”. Таке рішення було прийнято після того, як анонім рекомендували заглянути всередину могили, “на яку вказує ангел на кладовищі”.

На могилі є мармуровий ангел, тримає табличку з написом “Спочивай з миром” на латині над надгробної плитою з написом, присвяченій німецькому принцу, який був призначений архієпископом у 1857 році.

Експерти вже оглядали могилу і прийшли до висновку, що її відкривали щонайменше один раз.

Протягом багатьох років справа Орланді було пов’язано з численними версіями, починаючи від спроби вбити папу Івана Павла II до фінансового скандалу банку Ватикану і кримінального злочину в Римі.

У жовтні минулого року про цю справу знову заговорили через фрагменти кісток, які були виявлені під час реконструкції над прибудовою в посольство Ватикану.